ChatGPT等生成式AI（人工智慧）成全球熱潮，但相關著作權、事實查證及倫理等無法可管等問題，行政院預計9月提出《AI人工智慧基本法》。行政院副院長鄭文燦4日指出，屆時法令中將明定AI倫理規範、產業促進原則及個資保護，也擬設「AI打假中心」，建立機制因應AI的虛實真假難辨。

鄭文燦上午出席「AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局」論壇致詞表示，創新作為是經濟成長動力，近年新創在台灣有很大成長，如何加速、孵化、找資金及到持續的技術平台，是非常大的重點。政府也大力推動創新創業，推出許多協助新創連結國際的計畫，業者可善加利用，將來相關預算都會增加。

鄭文燦提到，政府今年9月預計推出AI基本法，完備AI法制、倫理規範、產業促進原則，也將因應AI在個資保護上的挑戰。由於AI會造成虛實真假難辨，必須要設立相應機制來因應，因此未來擬設「AI打假中心」因應。

鄭文燦會後受訪指出，台灣網路服務必須出海接軌到全球市場，若國內沒能力的話，運用亞馬遜雲端運算服務（AWS）是好的選擇，AWS提出來的雲端解決方案，能幫助政府、企業、中小企業及微型企業拓展市場。事實上，很多的新創成為獨角獸，都是運用AWS平台，如Netflix、Uber都是如此。

他指出，雲端不只可以儲存、記憶及計算，雲端提供的服務非常多樣，現在很多政府也把基本資訊系統上雲，能在災害或其他狀況發生時，用雲端做更好的服務。