桃園市交通科技執法中心將加速建置、發包、製單、申訴等流程，強化單位間橫向溝通、支援，落實科技執法功能。 （蔡明亘攝）

桃園市交通警察大隊大園分隊新廳舍4日整修後啟用，優質辦公場所提升辦事效率，位置可兼顧大園、觀音區交通安全，縮短前往事故現場時間。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政表示，今是桃園科技執法里程碑，盼促進交通安全，避免違法者有僥倖心理，相信用路人將享受安全用路環境。（蔡明亘攝）

大園警分局成立反詐騙宣導團，結合4日交通科技執法中心啟用典禮，到場舉牌宣導，強化民眾反詐觀念。（蔡明亘攝）

桃園市經濟與人口蓬勃發展，汽機車數量增加，為維護民眾交通安全，市府成立「交通科技執法中心」今在交通警察大隊大園分隊揭牌。桃園市長張善政表示，桃園已建置312處科技執法設備，重點並非舉發違規多寡，絕不是要「搶錢」，是要培養守法觀念，以智慧科技維護交通安全。

桃園已設312處科技執法相關設備，測速照相124處、路口多功能科技執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法102處、交通局建置39處，以中壢、龜山與桃園區最多。取締項目多，包括未停讓行人、闖紅燈、占用機慢車停等區、違規迴轉、超速行駛等，由路口端攝影機擷取影像，傳回主機系統判斷違規行為，並由雲端科技執法平台存錄違規資料與影像，最後由交大確認後開單舉發，並處理相關申訴案件。

警方統計，去年交通執法總件數約142萬件，科技執法件數占27.4％，約38.9萬件；今年1至5月交通執法總件數約71.5萬件，科技執法占27.87％，約19.9萬件。市府去年建置2處汽車未禮讓行人科技執法，分別為桃園區成功與三民路口、中正與復興路口，合計取締1799件，將視執行狀況評估是否擴充。

「交通科技執法中心啟用是智慧桃園第一步！」張善政表示，桃園幅員廣大，交通情況複雜，交通執法進入科技時代，執法將更客觀且不易有人為操作空間，且蒐集到的影像、數據，市府希望將其分析，作為改善交通設施，提升交通安全基礎，未來科技執法將拓展至環保、水務等領域。

他舉例，高鐵桃園站停等區違停問題，市府6月設違停偵測設備後，每輛車臨停等待時間為3分鐘，逾時將依科技執法認定後舉發，效果顯著。

張善政強調，科技執法目的是培養守法觀念，並非舉發案件多寡，絕不是跟民眾搶錢，對守法市民來說，科技執法存在並無差異，無論是稽查噪音車輛的「靜桃專案」，或針對農地傾倒廢棄物的科技執法，桃園將逐步強化各措施，以智慧桃園方式管理並解決問題。

張善政也說，今是桃園科技執法里程碑，盼促進交通安全，避免違法者有僥倖心理，相信用路人將享受安全用路環境。此中心未來將開放參觀，教育局也可安排教學參訪，不僅能讓各界瞭解市政推動，理解科技執法作法，還可宣導並培養道安觀念，擴大科技執法效益。

警察局長吳坤旭表示，交通科技執法中心成立後，將達「AI辨識分析」與「智慧交通管理」2大目標，有效減少警力派遣，並以數據分析為導向整合資料，防制交通事故發生。此外，大園分隊新廳舍也於今天整修後啟用，優質辦公場所可提升同仁辦事效率，提高為民服務品質，且新廳舍位置可兼顧大園、觀音區交通安全，縮短前往事故現場時間。

大園警分局提到，因詐欺案件居高不下，已成台灣犯罪率最高的案件，為守護民眾財物，大園分局特別成立反詐騙宣導團，結合今天啟用典禮到場舉牌宣導，盼藉此加深民眾反詐騙觀念，避免受騙上當。