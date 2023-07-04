「4」的中文發音和「死」類似，因此很多人認為4是不好的數字。一名女網友發文抱怨說，最近常看到「4:44」這個時間點，讓她感覺毛毛的，也想知道頻繁看到這個數字的原因，引起網友討論，兩派人戰翻，有些人認為是因為這個數字組合較特殊，原PO印象深刻才會覺得一直看到，但也有人認為這可能有特殊的意義。

一名女網友昨天在Dcard上分享，每次等著要下課或是下班的時候，抬頭看時間都會看到「4:44」，讓她感覺有點毛毛的，因為老人家總說4這個數字不好，害她每次看到就覺得怪怪的，也很好奇頻繁看到這個數字是不是有什麼特殊原因。

女網友表示，她看到數字4的頻率真的出奇的高，像是她剛剛拿起手機看時間，上面就顯示「4:44」，真的很討厭。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說一切只是湊巧，畢竟看到其他數字的時候通常不會特別有印象。「因為你下課就是那個時間點附近啊」、「因為其他時間你不太會去記」、「因為你只會記得444，難道你會記得510、231、821 這些怪數字嗎？」

另有網友表示，數字在不同文化裡面，象徵的意義不同，如果原PO真的很介意，可以去查看看444的天使數字的意思，也許會感覺比較好。「那是天使數字喔」、「天使數字，代表有天使在默默關心你，我也很常看到」。

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