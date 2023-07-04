根據去年11月生效的《數位市場法》(DMA)規定，月活躍用戶數超過4500萬人、市值超過750億歐元的企業，可被視為提供核心平台服務的守門人。

布雷頓表示，三星和TikTok的字節跳動也表示，它們有符合歐盟標準。

「歐洲正在徹底重組其數位空間，以更好地保護歐盟公民，同時強化歐盟新創企業和公司的創新」，布雷頓在聲明中表示。

執委會將在9月6日前確認對守門人的指認，前提是必須核查這些公司提供的資料。然後，他們將有6個月的時間來遵守DMA規則。

Booking.com表示，預計到今年底將達到歐盟守門人門檻，並將隨後通知歐盟執行部門。

被貼上「守門人」標籤的公司，將被要求，讓其即時通訊app能與競爭對手相容，並可讓使用者決定，有哪些apps要預先安裝到自己的裝置上。

它們將被禁止偏袒自家服務，或者用戶得以移除預先安裝的軟體或app，這兩條規則預計將給谷歌和蘋果帶來打擊。

企業可能因違反DMA規定而被處以全球年度營業額10%的罰款。