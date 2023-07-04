根據去年11月生效的《數位市場法》(DMA)規定，月活躍用戶數超過4500萬人、市值超過750億歐元的企業，可被視為提供核心平台服務的守門人。
布雷頓表示，三星和TikTok的字節跳動也表示，它們有符合歐盟標準。
「歐洲正在徹底重組其數位空間，以更好地保護歐盟公民，同時強化歐盟新創企業和公司的創新」，布雷頓在聲明中表示。
執委會將在9月6日前確認對守門人的指認，前提是必須核查這些公司提供的資料。然後，他們將有6個月的時間來遵守DMA規則。
Booking.com表示，預計到今年底將達到歐盟守門人門檻，並將隨後通知歐盟執行部門。
被貼上「守門人」標籤的公司，將被要求，讓其即時通訊app能與競爭對手相容，並可讓使用者決定，有哪些apps要預先安裝到自己的裝置上。
它們將被禁止偏袒自家服務，或者用戶得以移除預先安裝的軟體或app，這兩條規則預計將給谷歌和蘋果帶來打擊。
企業可能因違反DMA規定而被處以全球年度營業額10%的罰款。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。