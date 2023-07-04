汽機車行經斑馬線不停讓行人，從6月30日起已開始加重處罰，罰款從3600元大幅增加到6000元，然而近期卻發生多起行人在斑馬線逗留，讓駕駛大動肝火的事件。一份最新網路投票顯示，85%的民眾認為現在的馬路亂象，交通部長王國材需要負責任。

行經斑馬線，汽機車不停讓行人加重處罰，目前罰鍰上限達6000元，並違規記點3點，違規駕駛還須接受3小時道安講習，致人受傷或死亡罰鍰加重，並吊扣（銷）駕駛執照。由於高額罰款加上道路狀況變多，在網路上屢屢引發開車族和行人間的戰火。

Youtube頻道《中時新聞網》今（4）日發起網路投票，截至下午3點30分，已有超過16000人參與，針對「斑馬線新政策禮讓行人釀塞車，誰責任大？」題目，有85%的參與者認為是「王國材」的問題、覺得是「行人」責任的民眾則占8%、另有7%的人抱持是「駕駛」有問題的態度。

對於交通部提出的法規，不少網友都怒轟，「台灣的道路設計幾乎都是至少20年前的設計，推出交通法規但配套都沒做，只能說執政黨非常懶惰」、「政策有問題不反省，堅持下去！」、「這政府最會兩件事，一個就會灑幣，只要能暫時堵住受傷害的人嘴巴或收買目標人群就好；一個就會罰錢，將罰款不斷提高，但從來不解決問題根源」、「叫那些官員來開車一次就知道問題在那裡了」、「錯誤政策比貪污更可惡」、「沒有配套的爛政策，不去建立號誌分流，只會靠罰鍰來嚇阻」。

不過也有民眾提出不同的意見，稱「矯枉過正的取締標準、過度執法的警察」、「完美做法是，行人和車完全分流，到時候不要靠腰紅燈等太久就好」、「行人和駕駛雙方都各有立場，個人淺見還是要強制路口人車分流大家都公平」、「其實是我們國民駕駛素質仍須加強」、「行人都給我跑起來」、「駕駛啦！不然要大眾運輸幹嘛」。