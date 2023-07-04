據統計，台灣肌少症的盛行率約20～25%，肌少症容易讓人想到行動力等生活品質，醫師表示，肌少症也與心血管、糖尿病等慢性病相關，而小腿圍是肌少症的重要指標，小腿圍越細，罹患肌少症機率愈高，因此女性若施打肉毒桿菌來瘦小腿，導致肌肉量減少，日後罹患糖尿病的機率將大增。

根據奇美醫院的衛教資訊，台灣肌少症的盛行率約20～25%，研究指出，因年齡增長而流失肌肉量所造成的肌少症，是導致老年族群失能的主要原因，甚至會增加死亡風險。

該衛教資訊指出，糖尿病、高血壓、心臟疾病、腎臟疾病、癌症等疾病的病人是肌少症的高危險族群。根據一項2020年台灣醫界針對台灣地區65歲以上者所做的研究，小腿圍越粗者，10年內心血管疾病風險越低，該研究是針對年齡65 歲以上的540名男性，及683名女性，發現小腿圍與心血管疾病風險呈現明顯的負相關。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，當人吃進食物後，血中的葡萄糖會轉成肝糖儲存於肌肉與肝臟中，肝臟是一容量小又緩慢的器官，但人體血糖必須處於衡定狀態，使得肌肉量多寡成為血糖穩定與否的關鍵，尤其腿部是人體肌肉最多的地方，若腿部肌肉量少，肝糖無法進入肌肉、必須進入血液，會使得血糖濃度上升。

他並表示，肌肉量少的人，活動時需要消耗肝糖，但肌肉的肝糖量少，導致血糖濃度快速崩跌，進而引發劇烈的血糖波動，不利血糖控制，進而增加糖尿病風險與加劇糖尿病的病情。