《山林裡的動物》藝術特展即日起展出。（陳淑娥攝）

《山林裡的動物》藝術特展即日起展出。（陳淑娥攝）

《山林裡的動物》藝術特展即日起展出。（陳淑娥攝）

陳廷晉創作出全新木雕作品「望遠鏡－忘遠近」系列。（陳淑娥攝）

暑假來臨，東勢林業文化園區舉辦《山林裡的動物》台日藝術特展，邀請5位日本藝術家、1位台灣藝術家及1組在地團隊參展。藝術家以山林動物為主角，透過平面作品、手作公仔、木製品等多元藝術風格展現動物神秘可愛樣貌，同時也帶領民眾一同了解生態保育重要性。其中，藝術家陳廷晉木雕作品「望遠鏡－忘遠近」系列，透過寫實穿山甲、山羌、石虎等5種野生動物，反思與人類之間的關係，即日起至8月27日，歡迎民眾一窺野生動物祕境。

東勢林管處長張弘毅指出，台灣與日本皆蘊含著豐富的山林資源，各自擁有獨特的生命力，也面臨物種滅絕及生存環境問題。《山林裡的動物》藝術特展中呈現東勢地方創生團隊「大茅埔調查團」生態調查紀錄，至今共紀錄17種台灣保育物種，盼透過這次跨國特展，讓大家一起發現山林裡的動物。

《山林裡的動物》藝術特展邀請5位日本藝術家KENZI MURABAYASHI、yuk tamura、Miki Iwasato、maitoparta、JUNICHI KOKA共同參與，藝術家們各自使用擅長的媒材並以輕巧可愛藝術風格創作，發掘動物們原有的可愛樣貌。

台灣藝術家陳廷晉創作出全新木雕作品「望遠鏡－忘遠近」系列，作品中現身的動物來自東勢地方創生團隊「大茅埔調查團」的生態調查紀錄，希望透過此次創作引起共鳴與反思。

陳廷晉提到，第一次專注動物角色上，自己從未親眼目睹過這5種野生動物，因聽完野生動物故事後有所感觸，感覺動物就在身邊，所以選擇牠們做寫實描繪；由於露營會帶望遠鏡觀察，在鏡頭中，這些動物咫尺天涯，看的到卻摸不到，生物是遠或近，有些模稜兩可感覺。

「大茅埔調查團」團長吳哲銘說，很難想像在大茅埔這樣的淺山地區能夠看到如此多樣的物種，隨著調查的深入，也希望能喚起大眾對於環境保育的關心。

東勢林管處表示，《山林裡的動物》台日藝術特展即日起展至8月27日止，配合特展，7月8日13：30-15：30將舉辦「陳廷晉藝術家講座【望遠鏡－忘遠近】」，目前受理線上報名中，歡迎民眾一同來探索藝術創作。