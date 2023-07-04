嘉義家扶中心扶助的學生許家甄認真向學，今年錄取台大。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義家扶中心扶助的學生許家甄今年錄取台大中文系，今天回到家扶中心感謝家扶助學希望工程長期幫助她就學，有機會翻轉自己的人生；嘉義家扶中心表示，9月開學前要籌措370萬元助學金，希望幫助更多弱勢學子求學。

許家甄因父親15年前過世，從小是母親扛起一家三口的家計，含辛茹苦養育她與哥哥，5年前母親檢出罹患乳癌，母子3人感情更加緊密，互相打氣，相互扶持，家甄很貼心，常常主動協助家務，努力求學，也很關心母親體況，母女感情深厚。

許家甄的哥哥去年考上政治大學，家甄很感謝家扶中心給予她及哥哥很多幫助，用各界捐款的助學金支持他們兄妹求學，她自我期許帶著大家的關愛，前進台灣最高學府，持續努力念書學習，未來能貢獻所學，回報家扶的助學投資。

嘉義家扶中心扶幼主委黃國芳贈送助學紅包恭喜家甄，也期勉她繼續奮發向上，開創自己的人生。

黃國芳表示，社會劇變，通澎怪獸席捲全世界，台灣的貧富差距創10年新高，社會底層的弱勢家庭翻身恐更趨困難，嘉義家扶去年有2名學子上台大電機系，今年許家甄錄取台大中文中心都為他們高興，希望更多人來支持弱勢學子。

家扶中心主任沈明彥說，家扶中心持續推動助學工程，協助像家甄一樣認真向學的弱勢學子安心向學，9月開學，預計8月底前要籌措370萬元助學金，幫助中心扶助的700名大專院校、高中職及國中小學生。