一名女網友之前在媽媽的拜託下，幫哥哥貸款，家裡的房子也拿去抵押，結果哥哥後來還不了錢跑路，害一家人房子沒了，只能租屋。女網友感嘆欠債300萬，她月領不到3萬，要付房租還要還錢，根本不夠付，求助律師「我的人生還有救嗎？」

律師呂秋遠昨在臉書分享一則案例，一名38歲女網友表示，她負債300多萬，因為當初哥哥缺錢，媽媽拜託女網友去幫哥哥貸款，說哥哥會按時還錢，結果他卻跑路，連房子也拿去抵押貸款，因為繳不出來沒了，使得女網友與爸媽流落在外租房，房租都是她在繳，現在媽媽每個月要繳十幾萬貸款，家裡生意又不好，媽媽繳不出來就跑來跟她借，但她月薪不到30k，要繳房租、貸款，根本不夠用，每天很害怕媽媽借錢，更怕以後爸媽不在，這些都要自己繳，不知道怎麼活下去。

對此，呂秋遠回應，女網友最初的錯誤，就是不該幫哥哥貸款，但欠錢這種事，最慘就是還不起，銀行也只能提告，之後聲請強制執行，以女網友的所得不到3萬，大概頂多一個月就是給幾千元，是要擔心什麼？更何況如果女網友捨不得搬出去，可以主張共同生活親屬所需，還可以按照負擔扶養義務扣除，最後或許財產幾乎不用被執行。

呂秋遠表示，女網友現在要做的只有兩件事，第一找房子，租個小套房然後搬家，不要再跟家人有任何非必要的聯繫，他們是毒藥，已經中毒一次別繼續吃，往後也不要再被親情綁架、幫家人借錢；第二，還不起錢的人最大，去跟銀行協商還款金額，「跟他們說如果不同意，你會讓他們強制執行，到時候他們可能拿不到任何錢。」先逃再說，等之後還得起再還，且想辦法多賺錢。最後鼓勵女網友「生命永遠都有出路，沒有什麼砍掉這種事，好好過生活，別活在別人的嘴巴裡。」該文章PO出吸引1.4萬名網友按讚，感嘆人真的不要被親情綁架。