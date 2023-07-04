隋姓男子趁女房客洗澡侵入浴室猥褻，士林地院依法判處有期徒刑3年2月。（資料照）

20多歲隋姓男子，因家人出租北市一處套房給女房客，他持有6樓公共鐵門的鑰匙，去年9月11日晚上11時，因覬覦女房客已久，躲在窗戶邊的陽台，見女房客回家準備洗澡，他褪去全身衣物，侵入浴室內強吻女房客，還說「非常愛妳、可不可以親妳」，直至女房客說不會告訴其他人，轉移隋的注意力，趁機推隋男離開房間，並將房門上鎖報警，士林地院審結，依侵入住宅強制猥褻罪，判處隋男有期徒刑3年2月。

隋男愛慕女房客已久，案發當天凌晨，他先躲在陽台等候女房客返家，聽見聲音後，他躡手躡腳轉動門鎖，沒想到房門竟然沒有上鎖，又聽到流水聲，遂脫光衣服探頭進入浴室，女房客驚見裸男縱聲尖叫，本欲堵住浴室門，無奈力氣不敵隋男，電燈被關閉後，瑟縮在角落。

隋男不斷說非常愛女房客，能不能親她，女房客一再勸說要他冷靜，不斷拜託，希望隋男離開浴室，仍遭強吻、襲胸、襲臀，女房客試圖安撫隋男，並稱如果停止動作，就不會告訴其他人，也不會報警，經隋男同意，女房客才站起身，直至隋男要求女房客音量放小，女房客趁隋離開房間，立刻衝上前，將房門上鎖並傳訊向男友求救。

判決指出，隋男坦承為滿足一己私慾，對女房客猥褻，並有和解的意願，當庭向女房客道歉，但女房客獨自一人租屋，疏於未上鎖，遭到猥褻後內心受到創傷，合議庭考量隋男未婚、沒有小孩，從事空調工作，依法予以判刑。

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