杏壇芬芳獎得獎老師王瑞珉（左）、許玫玫。（李京昇攝）

杏壇芬芳獎苗栗特教學校。（李京昇攝）

縣長鍾東錦與得獎師生們合影留念。（李京昇攝）

苗栗縣照南國中9年級學生姚宥米，天生罹患腦性麻痺，但她曾獨力完成3公里的迷你馬拉松、泳渡日月潭，更在國際腦麻競速車競賽拿到3面金牌，積極樂觀的人生態度，讓她今年再度獲得總統教育獎；苗栗農老師工王瑞珉、照南國中老師許玫玫在教育第1線付出備受肯定，而苗栗特殊教育學校啦啦隊指導團隊，帶領特教生，參加美國世界啦啦隊錦標賽榮獲銀牌，都獲得杏壇芬芳獎肯定，縣長鍾東錦4日接見表揚，肯定獲獎學生、教師的努力及付出。

2023總統教育獎得主姚宥米同學，天生患有腦性麻痺，雖行動不便，仍勇敢樂觀邁開步伐前行，始終以正向樂觀的態度面對人生的各種挑戰，並在2020年成功挑戰泳渡日月潭，就讀國小的她就曾得過１次總統教育獎。

總是掛著燦爛笑容的姚宥米，朋友形容她就像小太陽一般，所到之處都帶著陽光，她身上國中後在校積極參與活動，其勤奮向學的精神足為同學的表率；她也樂於關懷弱勢兒童，用自身經歷積極為身障兒童發聲。

2022年她更遠赴丹麥參加國際腦麻競速車競賽，獲得３面金牌，成為亞洲第１位參與及拿到金牌的選手，讓世界看見台灣腦麻兒童的韌性與毅力。

教育部112年杏壇芬芳獎共有2位教師及1組團隊獲獎，分別是技高組-國立苗栗高級農工王瑞珉教師、國中組-苗栗縣立照南國民中學許玫玫教師及團體組-國立苗栗特殊教育學校啦啦隊指導團隊。

王瑞珉服務苗栗農工20年，不論專業教學、學生輔導、行政業務皆用心投入，日常關懷弱勢學生從不間斷。許玫玫老師出身教育世家，在40年的教育生涯中，帶過無數的班級與學生，對待每位學生視如己出。國立苗栗特殊教育學校啦啦隊指導團隊，由周敦懿校長領軍組隊，目的以培養學生多元展能，增進人際互動技巧、並培養未來獨立自主的生活技能。更以開拓學生視野為目標，接軌國際、讓世界看到台灣。

縣長鍾東錦表示，姚宥米同學始終以正向態度面對逆境，鼓舞著身邊所有人，於2020年就曾獲總統教育獎肯定，今年再度獲獎，於逆境中活出生命的光彩；杏壇芬芳獎在於發掘並表彰堅守崗位、犧牲奉獻的教育工作者，獲獎實為對教師、學校及苗栗縣推動教育的肯定。

鍾縣長再次感謝獲獎學生及教師持續在自己的崗位上努力不懈。期盼在愈來愈多優秀教育工作者的支持下，臺灣的教育環境持續提升，莘莘學子都能在大愛教育的氛圍中快樂學習。