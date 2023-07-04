前立委張顯耀今（4）日列出數據，並提到今年上半年各項景氣指標墜落，今年經濟不可能會好，甚至可能更糟。張顯耀強調，經濟前景不明是台灣目前的困境，呼籲民進黨總統參選人賴清德不要再亂許承諾、亂撒幣。

張顯耀在臉書提到，財政部統計，今年五月台灣的出口年減14％，這已是連續第九個月負成長；經濟部統計，五月工業生產指數年減15.7％，是「連十二黑」，亦即已持續一年惡化；國發會的景氣對策信號，五月繼續亮出「藍燈」，這已是連續第七顆藍燈，顯示經濟動力不足；主計總處原預估今年我國經濟成長率可達2.75％，到五月已下修為2.04％，是八年來的最低；勞動部公布俗稱無薪假的最新減班休息統計，目前製造業實施無薪人數達9,693人，創2020年9月底以來新高。

不僅如此，張顯耀說最近中央銀行更將經濟成長率下修為1.7％，直接戳破經濟「保二」的迷思。

今年上半年各項景氣指標墜落，張顯耀直言，今年經濟不可能會好，甚至可能更糟，已超出預期。張顯耀強調，經濟前景不明是台灣目前的困境，呼籲賴清德別再亂許承諾、亂撒幣。