新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，持續調查釐清中。（新北市法制局提供）

新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，持續調查釐清中。（新北市法制局提供）

新北市土城區一名10歲男童配戴兒童智慧型手表，上月底手表突然爆炸自燃，造成男童右手臂2度灼傷，恐需接受植皮手術。新北市消保官今（4日）下午確認手表品牌為「Hero watch」，持續調查釐清中。

新北市消保官主任王治宇表示，已連絡家長，家長告知是在募資平台購買的hero watch第一代手錶，使用近3年，確認廠商後即會展開行政調查。據悉該款手表定價近4000元。