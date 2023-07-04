苗縣府文化觀光局7月16日至10月21日將舉辦2023貓裏表演藝術節活動，推出「貓裏‧實驗‧中正堂」、「112年度苗栗縣傑出演藝團隊年度演出」、「中投傑出演藝團隊交流節目」3個系列12檔節目，分別在縣府文觀局中正堂、苗北藝文中心輪番演出16場次，帶給所有喜愛表演藝術的觀眾最具在地特色的藝文饗宴。

貓裏表演藝術節從2018年開始舉辦迄今已邁入第6年，今年以「在地、多元、尋根」為主軸，將從7月16日至10月21日推出12檔節目，包括3檔「貓裏‧實驗‧中正堂」ヽ7檔「112年度苗栗縣傑出演藝團隊年度演出」、2檔「中投傑出演藝團隊交流節目」，在縣府文化觀光局中正堂及苗栗縣苗北藝文中心輪番演出16場次，購票請洽Opentix售票系統。

縣府文觀局今天在中正堂大廳召開記者會，說明各檔次節目內容，由縣長鍾東金錦、縣議員余文忠、徐筱菁、張志宇、曾美露、許櫻萍、南投縣文化局副局長李玉蘭、台中市府文化局表演藝術科長李佳晏、苗縣文觀局長林彥甫等人共同啓動表演藝術節，並邀身聲劇場演出群婆亂舞精彩片段熱場。

會中，縣長鍾東錦頒發惠風舞蹈工作室、蕭建平電視木偶劇團、新樂舞舞團、傳源文化藝術團、無限旋轉舞蹈工作室、姍姍舞藝坊、聯合民族管弦樂團等7個榮獲112年苗縣傑出演藝團隊獎座，同時頒贈感謝身聲劇場、EX-亞洲劇團、TAI身體劇場、南投縣薪傳舞蹈團、台中市極至體能舞蹈團5個參與表演藝術節演出團隊獎座。

縣長鍾東錦感謝所有參與表演的藝術團隊、異業結盟店家與工作夥伴，讓此次活動場場精彩可期，歡迎民眾在暑假期間走入中正堂或苗北藝文中心觀賞精彩的演出，享受具有特色的藝文饗晏。

「2023貓裏表演藝術節」由本年度苗栗縣傑出演藝團隊惠風舞蹈工作室以「星空 相遇」拉開序幕，接著蕭建平電視木偶劇團帶來「刀狂之影」ヽ新樂舞舞團呈現客家重要民俗慶典「悸動山城-𪹚龍」ヽ傳源文化藝術「重現經典『源流』」ヽ新興團隊無限源轉舞蹈工作室「Fun縱時代」ヽ姍姍舞藝坊結合客家女詩人吟唱的「相遇」，壓軸演出的聯合民族管弦樂團「四炆・四炒／音樂劇場」。

「貓裏˙實驗˙中正堂」系列節目由3大陣容堅強之身聲劇場「群婆亂舞」ヽEX-亞洲劇團「老虎與士兵」ヽTAI身體劇場「橋下那個跳舞」，將在中正堂舞台上帶來耳目一新的演出；另為加強縣市間交流，亦同步邀請南投縣傑出演藝團隊薪傳舞蹈團帶來「星光熠熠」ヽ臺中市極至體能舞蹈團帶來「老化2劇」。

此外，凡在「2023貓裏表演藝術節」系列活動節目表演結束後，現場前50位完成問卷填寫的民眾，並經工作人員認證後，即可兌換「活動徽章」乙枚，數量有限，送完為止。

在「2023貓裏表演藝術節」系列活動表演現場，確實填寫問卷，按讚並追蹤粉絲專頁「貓裏表演藝術節」，並經工作人員認證後，即可兌換異業結盟店家(喜朵新洋食咖啡館、一涓白杏仁甜品、來本冊子工作室、養心無菜單料理、More Cafe、中山168、日3咖啡焙煎所、桂花品、起點書房、應景咖啡)優惠套票券乙張，數量有限，送完為止。

另還有臉書抽獎拿好禮，加入粉絲專頁「貓裏表演藝術節」，於抽獎活動貼文下方tag兩位好友，並留言：「最想和 @好友1 @好友 一起參加貓裏表演藝術節」，就有機會抽中超商百元商品卡乙份(共5名)。

詳細入場方式與售票資訊可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，並追蹤Fcebook粉絲專頁「貓裏藝文」、「貓裏表演藝術節」。