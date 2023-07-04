立法院舉辦「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區展開，期盼讓40位學員除媒體、網路外，能直接瞭解國會運作。（潘虹恩攝）

立法院舉辦「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區展開，由立法院副院長蔡其昌開訓。（潘虹恩攝）

立法院舉辦「大專青年國會民主研習營」4日在台中霧峰立法院民主議政園區展開，由立法院副院長蔡其昌開訓。今年不僅將活動擴大為3天2夜，考量近年立法院「國會外交」角色吃重，更首度將國際政治情勢課程納入活動中，期盼讓40位學員除媒體、網路外，能直接瞭解國會運作。

蔡其昌4日主持開訓典禮表示，「自由不是從天上掉下來的」，但民主是從日治時期就開始的百年追求，如果沒有前人的努力，現在不是會是這樣；大家要承先啟後，先了解過去民主的不容易，才會珍惜、心生要捍衛它，而我們這代捍衛、守住民主，子孫才能擁有一樣的生活方式。

蔡其昌說，立法院是民主政治最重要的象徵，想要了解民主國家的政治運作，國會是很重要的切入點，希望透過民主研習營隊，增加大家對國會的了解，也期盼在場的青年未來能成為國會的生力軍，帶給國會新的觀念與想法。

今年「大專青年國會民主研習營」吸引全台各校166位大專青年報名，最終錄取40位法政、醫學、藝術、建築、幼保、外語等跨領域科系的學員。立法院中南部服務中心表示，民主議政園區前身為台灣省議會，在台灣民主化過程中扮演重要角色，期待在此空間帶給學員豐富的國會知識、深化民主。

立法院中南部服務中心說明，這次首次將台灣史與國際政治形勢納入課程，講授台灣民主化的歷程。以及近年國會外交扮演重要角色，「國際政治形勢」課程將討論台灣目前外交處境以及利用國會外交、公民外交突破的方式。另，民進黨陳培瑜、國民黨謝依鳳、時代力量陳椒華等立委也將前來分享。

馬偕醫學院醫學系學生潘柏勳說，他對法律領域本來就有興趣，希望可以更了解立法院的運作、法案如何產生，對有意見的法條看有無機會和立法院的人進一步討論：辦法再繼續討論；國立台北藝術大學美術系吳沁頤說，機緣下對公共事務產生興趣而報名，希望透過營隊更全面了解公共事務，未來能將關注的議題透過自己的作品傳達出去。