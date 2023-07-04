在馬來西亞打拚26年的關西鎮民彭士豪，以農業生技闖出一片天。

50歲的彭士豪在中華科技大學電機工程學系畢業，取得美國夏威夷檀香山大學工商管理碩士，1997年退伍後到馬來西亞父親成立的木材加工廠見習，他觀察到馬國的農業有相當開闊與永續發展的空間。

彭士豪介紹2001年成立公司，在馬國做農業生技化，生產生物肥料和植物性疫苗，以微生物、有機與化學的三合一複方，不但低汙染還能改善土質，增進產量。

在馬國推展「綠色農業」和工研院合作，將馬國大量的農業廢棄物精加工，讓纖維素化身木糖醇、阿拉伯糖等功能糖，提供大型保健和知名巧克力工廠使用。

彭士豪並說，馬來西亞有很多土地種植棕櫚樹，並投入大量肥料等成本，生產1噸竹棕櫚油只能賣1千美金，但利用農業廢棄物生產的木質糖，1噸則可賣到4萬美金。

彭士豪指關西仙草風味佳，種植時也重視環境的永續，若只當成食品販賣，價格拚不過大量生產仙草的印尼，在紅海市場的廝殺居下風，非常可惜，若把關西仙草與保健品結合，建立品牌，就可讓價格三級跳，仙草熬煮後的纖維也可精加工再利用，落實農業循環經濟。成為綠金、黑金，開創出藍海。

縣長楊文科肯定彭士豪在農業生技的傑出表現，認未來返鄉對關西有很大幫助，可吸引青農返鄉增加就業，挽救關西人口流失的狀況，為新竹縣的農業生技及開創藍海做出貢獻。

農業處長范萬釗說，新竹縣農產品特色鮮明，但生產面積有限，若能結合農業科技，發展多元農業衍生產品，對農業升級轉型有很大的發展空間，彭士豪要將農業科技投入關西鎮，樂觀其成並會適時協助及輔導，期能提高農業附加價值，增加農民收益。