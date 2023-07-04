王品旗下5大鍋物品牌共同舉辦「澎湖嗨鮮花火祭」，以澎湖新鮮海產為主軸，帶來澎湃海味饗宴。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

聚日式鍋物推出「澎湖一番鮮雙人海 陸瀑布聚」。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

和牛涮主打自帶鮮味的「澎湖海菜海鮮滑」，以及「澎湖仙人掌鯛魚燒霜淇淋」。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

青花驕「澎湖明蝦仙氣頂級海宴」以六種豪華食材打造，十分驚豔視覺味覺。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

尬鍋推出全新限定「澎湖絲瓜蛤蜊雞湯火鍋」，濃郁湯底相當美味。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

嚮辣除了有仙人掌特調、特色風茹茶奶酒，「嚮辣幸運 女神號」，集結五大豪華海鮮總匯，份量相當澎湃。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

疫後餐飲業績大爆發，讓各大品牌在暑假之際動作不斷，而被認為是夏日淡季美食的火鍋，疫後業績反倒逆勢看漲，加上受惠國門開放，海外觀光客至少增加4成以上。王品餐飲集團市場行銷二部總監張之秀表示，暑假是火鍋業業績第二大高峰，除了清涼配餐外，「冷氣給他開下去，客人就都來了！」家庭客、學生佔來客最大宗，預計8月再開新品牌，會以高檔鍋物為主。而其他鍋物品牌明年底前，加起來至少會再開10家以上。

才剛進駐台中開韓料餐廳，挑戰單店月業績6百萬的王品集團，再讓旗下5大鍋物品牌共同舉辦「澎湖嗨鮮花火祭」，力拚整體營收再增20％。好比「聚」日式鍋物推出「澎湖一番鮮雙人海 陸瀑布聚」產自澎湖純淨海域 Q 彈鮮甜的扁蟹，搭配整隻中卷新鮮上桌，還有清爽綿密｢仙人掌多多冰沙」幫助消暑；「和牛涮」這次將獨創的網紅鯛魚燒，升級成季節限定「澎湖仙人掌鯛魚燒霜淇淋」訴求好吃又好拍，而自帶鮮味的「澎湖海菜海鮮滑」口感扎實，也帶入滑嫩海菜的滿滿營養。

有精品麻辣鍋之稱的「青花驕」，選用澎湖海域所孕育的彈牙明蝦，以六種豪華食材打造出「澎湖明蝦仙氣頂級海宴」，搭配鮮美Q彈爽口的 「青花椒麻小卷酸辣粉」香氣十足。道地台式創意「尬鍋」 推出全新限定「澎湖絲瓜蛤蜊雞湯火鍋」、經典小吃升級海陸版的「澎湖滿滿小卷雞肉飯」及「酥炸澎湖海味小卷」飄散濃濃海味。最後「嚮辣」除了有仙人掌特調、特色風茹茶奶酒，「嚮辣幸運 女神號」集結五大豪華海鮮總匯，份量相當澎湃，活動期間每晚八點參與門店活動，就有機會抱回整船免 費享用。

7月4日到8月31日，期間內同桌穿花襯衫到王品五鍋消費指定餐點，立享88折！或者大方秀出自我， 直接穿著比基尼來店消費指定餐點，可享有1折優惠，還有機會抽澎湖雙人來回機票。

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