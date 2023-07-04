「2023新北國際帕拉桌球公開賽」將在7月16至19日於板樹體育館舉辦，這是台灣最高等級的身障桌球國際賽事，中華隊由46名菁英選手組隊，包含剛取得2024巴黎帕奧資格的國手陳柏諺以及東京帕奧銅牌國手田曉雯等人，全力捍衛主場榮耀，新北市長侯友宜期待賽事圓滿成功，也相信選都能拿下好成績。

中華帕拉林匹克總會長穆閩珠表示，這場賽事是與新北市合作申請，在ITTF國際桌球總會登記有案，近5年來單項比賽報名人數最多的一次，包含歐亞16個國家選手參賽，可以說是「綻放光芒」的一場比賽。

此次中華隊由新北市議員洪佳君擔任領隊，穆閩珠說，很感謝洪佳君協助媒合新北市政府、教育界及體育界，讓中華隊能在這次賽事走上世界舞台，讓世界看見台灣，這是疫情以來中華帕奧總會在疫情以後舉辦的第一場賽事，所有人使盡「洪荒之力」來辦，絕對不會辜負市長的期待。

侯友宜致詞時表示，新北市極力推動身心障礙的運動，這次賽事舉辦的板樹體育館都是符合身障者運動的場所，除了有手搖車的設備設施，還有新北首座「身障健身房」，希望身障朋友能夠有好的運動環境。

侯友宜也說，這是國際帕運桌球項目第一次在新北市舉行這樣的國際賽事，中華隊這次推派出來的選手都是菁英，尤其是當中也有已經取得奧運資格的國手，而要面對來自16國、超過230名選手的競爭，這是一個了不起的成就，期待中華民國所有選手，都能在這場賽事當中讓世界看見，也相信選手都能拿到好成績。