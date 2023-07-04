Net、James在《床伴》中有不少大尺度激情戲碼。（摘自官方IG）

Net（右）與James（左）紅遍全亞洲，下月即將訪台會粉絲。（無限娛樂提供）

泰國男星Net與James自2022年以戲劇《Catch Me Baby》走紅，今年攜手主演改編BL同名小說的《床伴》，大尺度激情戲碼，加上帥哥與美男養眼組合，圈粉無數，該劇還榮登台灣愛奇藝2023年上半年度泰劇榜首，堪稱最夯CP，2人也宣布將於8月12日造訪寶島舉辦首場粉絲見面會。

Net與James在《床伴》從不對盤的同事，發展為先性後愛的辦公室情侶，幾乎集集都有香豔火辣的激情場面。其中，Net更大方展現好身材，露股溝演出；James則是獻出戴貓耳頭飾初體驗，該集播出後隨即衝上泰國、越南推特趨勢第一，全球推文多達226.6K討論。除了講述同性之愛，《床伴》更探討家庭矛盾、職場性騷擾等社會議題，引發觀眾共鳴，從2月開播到5月底播畢，至今仍位居愛奇藝泰劇榜流量冠軍。

CP感十足的他們，不久前在粉絲敲碗下，宣布將2度合拍新作。在此之前，Net與James先造訪了韓國、日本、越南與粉絲相見歡，如今也宣布將於8月12日下午3點在花漾展演空間舉辦「Net ＆ James 1st Fan Meeting In Taipei」，票價分為NT.6600／5200元，採全場對號入座，將於7月8日下午2點5分於KKTIX售票系統販售，全場觀眾均可近距離擊掌、合影留念，還可獲得紀念卡，更多詳情請洽台灣無限娛樂官方臉書。