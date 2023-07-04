台中市太平區1名年約25歲化名小惠的女子，疑因工作不順加上與同儕不睦，導致萌生輕生念頭，日前晚間獨自一人新光橋頭徘徊，並跨過在橋上欄杆流淚，熱心民眾發現有異趕緊向警方報案，新平派出所員警獲報後火速趕到現場，耐心安撫女子情緒，一方面與其對話，另一員警趁隙將她抱下，最後在員警的開導及家人的親情溝通下，終於化解這場危機。

太平警分局新平派出所警員賴育俊、洪震雄等2員，日前晚間8點多獲報，稱「有女子跨坐新光橋欄杆處，疑怕想不開，請求警方協助。」賴、洪2員立即趕赴現場，到場時發現該一女子流著淚跨坐在橋上欄杆處。

員警慢慢趨前開導安撫，得知原來女子近期工作不順加上同儕壓力，導致萌生輕生念頭，經過10多分鐘勸導，最後員警趁空檔將其救下，成功挽回寶貴性命。女子的父親聞訊後也立即趕到現場，見女兒平安無事，終於放下心中大石。

女子父親表示，女兒因工作緣故在外租房子，不太清楚她的工作狀況，所幸未釀成憾事，回家後也會好好和她溝通並一起面對問題，非常感謝警方熱心協助。

太平分局分局長蔡慶星表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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