周二泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.45點或0.08%，為461.43點。投資人正在衡量央行官員的鷹派訊號，以及全球成長放緩的數據。
礦業股跌0.3%；在此前一系列疲弱經濟數據公布之後，市場擔心中國需求前景，導致金屬價格下跌。
另一方面，銀行股漲0.5%。
由於周二適逢美國獨立紀念日的假日，華爾街股市將休市，因此預計歐股全日交易將維持清淡。
瓦克化學(Wacker Chemie)升2.7%，漲幅居冠Stoxx 600，稍早匯豐將該德國公司的評級，從中性上調為買進。
歐洲周二早盤徘徊在接近持平水準；隨著對全球升息方向的不確定性增加，促使投資人在市場上維持觀望；另外對中國需求疲弱的擔憂，礦業股下跌。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.45點或0.08%，為461.43點。投資人正在衡量央行官員的鷹派訊號，以及全球成長放緩的數據。
礦業股跌0.3%；在此前一系列疲弱經濟數據公布之後，市場擔心中國需求前景，導致金屬價格下跌。
另一方面，銀行股漲0.5%。
由於周二適逢美國獨立紀念日的假日，華爾街股市將休市，因此預計歐股全日交易將維持清淡。
瓦克化學(Wacker Chemie)升2.7%，漲幅居冠Stoxx 600，稍早匯豐將該德國公司的評級，從中性上調為買進。
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