每年6、7月是一期稻作收割期，台中市環保局為維護露天品質，遏止露天燃燒行為，今年5月針對露天燃燒好發點架設共36處AI智慧攝影機，24小時監控，另，也加強輔導農友將稻草剪斷翻耕，並補助益菌肥分解，去年補助面積高達3561公頃，今年仍在持續推廣中。

環保局表示，近年來市府積極推廣並宣導勿露天燃燒和農廢資源循環再利用的理念，並結合各級農政單位及異業結盟，多方宣導勿露天燃燒的觀念，並與台積電及中龍鋼鐵等企業，共同推廣及補助農民使用益菌肥。

益菌肥可幫助稻草殘枝加速腐熟，減少農民露天燃燒，環保局指出，已媒合台積電與中龍鋼鐵等大型企業的有機益菌肥皆全額補助，歡迎有需求的農民們可向台中市各區農會洽詢，另，環保署及農糧署則推出每公斤補助5元的優惠方案，農民朋友們也可評估申請。農業局提供農民休耕時種植綠肥及稻草剪斷相關補助，藉此提升更多農民「勿露天燃燒」的觀念，改善農作後多元環保替代措施進而減少空氣汙染同時，讓資源永續循環再利用。

環保局長陳宏益表示，市府將持續推廣並宣導農廢資源循環再利用的理念，以期實踐2050年淨零碳排的循環經濟，同時提醒民眾不要貪圖便利或僥倖心態隨地露燃行為，違反者可依「空氣汙染防制法」第67條處最高10萬元的罰鍰；若是查獲工商廠、場違法露天燃燒更可處10萬元以上至500萬元以下罰鍰；呼籲民眾切勿任意露天燃燒，若經查獲將依法裁罰。