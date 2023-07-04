女星璟宣是八點檔、類戲劇的熟面孔，親民的她不時發文分享生活日常，璟宣今（4日）就透露，她手臂上的痣反覆凸起、流血、結痂，很擔心是黑色素瘤的症兆，結果璟宣到皮膚科檢查，醫生就建議她直接把黑色素雷射掉，「就這樣，昨天做了一個很臨時的門診雷射手術」。

璟宣在文中指出，手臂上的一顆痣反覆凸起、流血、結痂，她很擔心是不是黑色素瘤的症兆，事後在節目上遇到醫師，建議她到皮膚科檢查，璟宣昨就火速去看醫生，「初判應該不是惡性，但聽從醫生的建議，直接把黑色素雷射掉（也就是把這顆痣點掉的概念）」。

因此，璟宣當場做了一個臨時的門診雷射手術，現在就是照顧好傷口再觀察，也讓她安心不少，璟宣以自身經驗提醒：「要多注意身上痣的變化，所有的一切都和我們的健康有關喔」。

36歲璟宣外型亮眼，起初在電視台當模特兒，踏入戲劇圈後，接連在《戲說台灣》演出，並以《世間情》活潑搞笑的「謝白雪」、《炮仔聲》仗義執言的「寶娜」打開知名度，是許多觀眾的熟面孔。