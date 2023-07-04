楠梓高中學生高心怡上周在世界中學生跆拳道錦標賽中，摘下女子競技對打55公斤級金牌。（楠梓高中提供／崔正綱高雄傳真）

楠梓高中學生高心怡上周在世界中學生跆拳道錦標賽中，摘下女子競技對打55公斤級金牌。（楠梓高中提供／崔正綱高雄傳真）

楠梓高中學生高心怡上周在世界中學生跆拳道錦標賽中，摘下女子競技對打55公斤級金牌。（楠梓高中提供／崔正綱高雄傳真）

楠梓高中學生高心怡去年代表台灣出征亞洲盃青少年跆拳道錦標賽失利，淚灑賽場。但她卻不氣餒，更加刻苦訓練，終於在上周墨西哥舉行的2023年世界中學生跆拳道錦標賽中，發揮超強實力輾壓，僅一局就讓對手烏克蘭選手痛到主動棄權，拿下女子競技對打55公斤級金牌。

今年暑假後將升上3年級的高心怡，自國小就勤練拳道，曾奪得全國國小女子金牌，也是國內跆拳道學生好手。去年8月高心怡代表台灣到越南參加亞洲青少年跆拳道錦標賽，原是中華代表隊的奪金熱門人選。

因為是高心怡首次參加國際賽，原信心滿滿要奪冠，但因心態與身體狀況調整不如預期，未能贏得勝利，未替中華代表隊奪牌，高心怡與指導教練張子婕淚灑會場，兩人誓言要再站上一次國際舞台，把失去的金牌拿回來。

經過連日刻苦訓練，高心怡在今年3月的世界中學生跆拳道錦標賽選拔賽中，脫穎而出取得對打項目代表權，並於6月16日至28日在墨西哥舉行的2023年世界中學生跆拳道錦標賽中，一路過關斬將踼進決賽。

在冠軍戰中，高心怡對上烏克蘭跆拳好手，她已改往日失利心態，不但展現平時勤練的水準，且出拳重踼非常有力，讓烏克蘭選手招架不住，多次將對手踼出場外，而烏克蘭選手最終在高心怡強是猛攻之下，才第一回合就選擇棄權，讓高心怡取得勝利，奪下女子競技對打55公斤級基牌，為台灣代表隊再添一面金牌。

高心怡表示，此次在國際上奪牌，賽前因距離上一個全國冠軍已經隔了快兩年了，今年全中運也未能好好把握，她說壓力有很大，但這次世界中學選拔前告訴自己要平常心，相信自己也相信教練，還好不負教練的期望，順利獲得國手資格，也把失去的金牌拿回來，達到跟教練的約定，她說真的很開心。

楠梓高中校長郝靜宜表示，學校體育班跆拳道「品勢」項目頗負盛名，近年有張子婕教練加入競技對打項目，近兩年成績突飛猛進。此次在國際賽奪冠，也是繼2022年楠梓高中學生謝宝嫻於亞洲青少年跆拳道錦標賽「品勢」項目拿到團體銀牌，又一高雄學子在國際舞台發光發熱，希望跆拳道教練、選手能再接再勵，為學校也為高雄市爭光。