「夏日松一下-森羅萬象SongYan Summer Festival」登場，導遊松鴨桑迎賓。（松山文創園區提供／張芷瑜台北傳真）

「夏日松一下-森羅萬象SongYan Summer Festival」連續10周帶來精采活動。（松山文創園區提供／張芷瑜台北傳真）

松山文創園區今夏串聯大松菸夥伴，接力迎接24小時夜生活，即日起至9月3日推出「夏日松一下-森羅萬象SongYan Summer Festival」活動，松山文創園區表示，此次將有30場周末夜晚主題趴活動，包括布袋戲、音樂派對、街頭藝術家演出等，讓巴洛克花園成為松菸夏夜主舞台。

松山文創園區總監陳玉秀表示，一直在想像大松菸基地24小時生活樣貌，持續結合基地內的夥伴，從走讀古蹟、觀察生態、逛文創商店與展覽、體驗特色餐食等，盼打造一處文化生活遊樂園，帶給遊客24小時的幸福感體驗。

松山文創園表示，活動期間每周五、六、日在椰林大道、文創大街與巴洛克花園共有30個周末夜晚的主題式派對活動，超過500家文創品牌與文創店家參與，讓巴洛克花園成松菸夏夜主舞台。

7月14日至16日將在巴洛克花園中上演布袋戲，首次推出由長義閣掌中劇團精心製作《我，哪吒》；8月4日至6日分別由斧頭幫爵士樂團、烏野薰爵士樂團、台北爵士大樂隊都會團及可愛的小小爵士人輪番演出，8月11日至13日推出「NIKE運動日」與「我有話對你說-情歌吿白大作戰」，將有瑜伽體驗及運動選手見面會。

8月18日至20日將推出「MyMusic森羅萬象花園音樂派對」，有多位知名藝人開唱，戶外有氧拳擊體驗、萬秀孫瑞夫帶來「萬秀孫代客洗衣」Podcast現場互動見面會等。

「2023台北街頭藝術嘉年華」則在8月25日至27日於園區的文創大街、巴洛克花園、松菸口及辦公廳舍小圓環，呈現各路街頭藝術家的音樂、特技、視覺、工藝等精采演出。

此外，7月至9月周末夜晚，巴洛克花園將陸續推出經典回憶音樂之夜，如「KTV經典必唱之夜」、「夏日進行式」、「我們的90年代」及「影視經典主題曲」等，夏日活動期間也會推出菸廠限定飲品，邀大家來體驗。