受惠於股市出現反彈，今年上半年，排名全球前500大億萬富翁的身價增加8520億美元（約新台幣26兆）平均每天有1400萬美元（約新台幣4.3億）入袋，而這段時間資產增加最多的是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）進帳966億美元（約新台幣3兆）相當驚人，資產縮水最多的則是印度大亨阿達尼，縮水約602億美元。

綜合外媒報導，馬斯克資產增加最多，排名第二的則是Meta執行長Mark Zuckerberg資產規模上漲589億美元（約新台幣1.8兆）第三名則是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）、第四名是甲骨文公司創辦人埃里森（Larry Ellison），奢侈品牌集團LVMH創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）則位居第五名。

反觀，印度大亨阿達尼（Gautam Adani）資產在半年內損失602億美元（約新台幣1.8兆）最多，阿達尼旗下的大型集團遭到空頭機構狙擊，指控該公司長年以來進行會計詐欺及操控股價等違法行為，儘管阿達尼駁斥此事，但股價仍出現一波下跌。

另一位遭到空頭鎖定的富豪是有著「華爾街狼王」之稱的伊坎，資產雪崩137億美元（約新台幣4168億）跌幅高達57%，是排行榜中跌幅最大的富豪。