雲豹能源發言人暨桃園雲豹執行長張建偉說，我們不只在綠能本業發揮強強聯手策略，推行企業社會責任也透過強強聯手結盟優秀夥伴，台啤籃球團隊是國內傳統強隊，本土球員實力有目共睹，在籃球培育上更不遺餘力，雲豹雖是新進球團，但我們團隊年輕、肯拼、夠創新，雙方結盟將是結合雲豹與台啤的優勢及精神，以全新陣容朝奪冠邁進。

同時，台灣菸酒公司近年也建立綠色品牌，使用再生能源、降低碳排放、甚至長期為善盡社會責任不遺餘力，這樣的經營理念與雲豹能源不謀而合。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，這次結盟將帶來雙方在賽事營運、球隊發展、市場推廣等多個領域合作，雙方將攜手共同制定更多具有創新性和吸引力的計劃，提升球隊實力、增加球迷參與度，並促進台籃發展。雙方結盟後，將融合台啤與雲豹雙方精神與文化，將彼此的資源做最有效的利用，創造全新氛圍。「台啤雲豹」將透過主題日活動、粉絲互動和全新的球場體驗，帶給球迷們更豐富、更獨特的觀賽體驗，以強強聯手取代競爭、加速成長。(飲酒過量 有害健康)