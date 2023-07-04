17LIVE表示，2016年全球第一位虛擬絆愛在日本問世後，從日本開始引爆全球虛擬主播風熱潮。根據數據分析網站PLAYBOARD 統計，2022年全球「Super Chat」排行的第三名即為虛擬主播，打賞抖內金額達新台幣3000萬元。日本前兩大虛擬主播經紀公司NIJISANJI（彩虹社）與hololive母公司Cover，也分別在2022年與2023年上市。

根據估計，虛擬主播產業市場前景看漲，經濟規模將於2028年達到約4,100億台幣。17LIVE看好虛擬主播與IP背後的商機，去年即開始佈局，日本與台灣團隊投入開發，歷經半年的時間籌備迎來《武士來舞BUSHILIVE》在7月正式出道。

17LIVE集團全球執行長練建麟表示，看好虛擬主播與IP市場，並升級平台技術問題，現在虛擬主播可以在17LIVE開播，讓17LIVE成為唯一可同時讓真人主播與虛擬主播開播的平台。今年5月開放虛擬主播以虛擬皮用手機到17LIVE開播功能後，單月營收呈80％成長，歡迎台灣區想挑戰跨國舞台的虛擬主播，加入17LIVE平台。

他強調，17LIVE以直播技術為核心，為滿足消費者喜歡嚐新與挑戰不同主題的內容，公司一直以優化與創新新型態的直播內容為營運方向之一，像是今年5月推出訴求即時雙向互動遊戲《17飆車車》賽車遊戲，深獲日本和台灣用戶喜愛，單月跑出15萬局競賽，更有多位主播單日收益高達百萬寶寶幣。

17LIVE表示，這次推出的虛擬主播女子團體《武士來舞BUSHILIVE》以戰國武將為靈感，角色融合日本「和風」文化以及先進直播科技的虛擬主播女子團體。在聲優遴選部分，歷經一個月，吸引260人報名，最後挑出適合這五位角色的聲優，預計8月登上東京電視台BS頻道的虛擬主播節目中大展魅力。未來將與歌唱、才藝表演等類型的真人主播進行合作，激盪出不同類別的直播內容。