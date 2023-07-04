桃園國際機場本月起迎接疫情後第一個暑假，預估7、8月機場旅運量將達650萬人次。（桃機公司提供／陳祐誠台北傳真）

我國去年10月邊境解封，出國旅遊市場逐步回溫，從跨年、春節、清明到端午連假，旅運量不斷創疫後新高，桃園國際機場本月起迎接疫情後第一個暑假，預估7、8月機場旅運量將達650萬人次，而1至5月轉機客已經超過2019年同期，今年運量樂觀上看3000萬人次。

暑假為國人出國旅遊旺季，根據桃機公司統計，首個周末（7月1日、2日）平均日運量接近12萬人次，較今年日均量增加約5成。適逢疫後第一個暑假，隨著航班和航點漸增及國人出國意願高漲，桃園機場暑假客運量上看650萬人次。

據統計，疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，相較疫情前的運量，東南亞恢復85.7％、北美79％及東北亞73％，3個市場增加最為顯著。

今年1至5月的轉機量已超過疫情前同期，今年3月31日開徵的轉機過境設施使用費已收到9700萬餘元，預計全年可收4.6億元。桃機分析，轉機旅客恢復快，與國際航空公司的營運策略有關。

自解封以來，桃園機場日均運量也不斷成長，從2022年10月的2.2萬人，逐步增加至今年5月8.9萬人，與疫情前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至67％。而單日旅運量也不斷創下新高，從春節8萬3679人次、清明10萬4098人次到端午收假日已逾12萬人次，顯示恢復力道強勁。

桃機公司指出，第1航廈出境尖峰時段為清晨5時至上午9時、中午12時至下午3時，第2航廈出境尖峰時段為上午6時至9時，建議此時段出境的旅客提早2.5至3小時抵達機場。

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3％，達43.5億人次，約恢復至2019年的96％。桃機公司根據各航空公司復飛情形及運量分析，桃園機場今年客運量預估約為2000至2800萬人次，樂觀上看3000萬人次，預計第4季可恢復至疫情前80％航網水準。

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