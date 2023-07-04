桃園市一名93歲羅姓老翁，3日下午突然思念起外出工作的兒子，竟獨自騎著腳踏車想要前往兒子上班的處所，但疑似因為年事已高、略有失智，竟一路騎到距離住家7公里外的平鎮區大昌路，最後更因體力不支癱坐在偏僻的台鐵高架橋下休息，所幸路過的民眾發現，即時報警予以協助，這才結束一場虛驚。

平鎮分局宋屋派出所長鄒安晴表示，家住中壢區新生路的93歲羅姓老翁，與兒子感情十分要好，但3日下午不知何故，突然想起外出工作的兒子，於是獨自騎著腳踏車，想從住處前往楊梅找正在上班的兒子，但疑似年事已高，有些失智，竟騎到平鎮區大昌路台鐵高架橋下，更因體力耗盡、癱坐在地。

所幸路過的民眾發現，趕緊報警請求協助，宋屋派出所警員接獲報案到場，立即上前關心，但是老翁疑似因為年紀大，除了有點重聽外，還略有失智，面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見老翁臉色發白，且需要攙扶才有辦法行走，明顯有體力透支的情況，於是員警趕緊先將老翁暫時帶回派出所安置，並提供飲水及熟食讓老翁食用，稍作休息。

經過員警耐心的詢問，總算得知老翁的姓名，再利用警用系統比對，終於順利聯繫上老翁的兒子，老翁的兒子接到通知趕到派出所，看到父親平安無恙，頻頻道謝並向警方表示，家人外出工作後，父親通常都獨自在家休息，或是到住家附近散步活動筋骨，今天不知為何會離家那麼遠，所幸這次有警方及熱心民眾的協助，才能讓父親平安返家。