霧台鄉自然人文生態景觀區透過專業導覽人員解說，3年來為地方滾出1億8000萬元觀光產值。（林和生攝）

屏東霧臺鄉2020年劃設成為全國第一個原住民地區的自然人文生態景觀區，透過發展觀光條例作為法制化基礎，以生態旅遊作主軸，吸引全台遊客慕名而來，短短3年滾出超過1億8000萬元商機，更不少原鄉部落也躍躍欲試。

屏縣府4日在大禮堂舉辦「霧臺鄉自然人文生態景觀區專業導覽人員授證暨部落成果發表會」，縣長周春米親自授證，給予培訓合格的38名專業導覽人員們肯定與鼓勵，也勉勵他們發揮部落文化優勢及解說技巧，將霧臺鄉的魅力推廣給遊客，成為國內生態旅遊標竿。

「透過專業導覽，才能留下永續生態！」周春米表示，霧臺鄉自然人文生態景觀區於109年劃設，包括阿禮、神山及大武等3個部落，為全國第一個位於原住民地區的自然人文生態景觀區，以生態旅遊作主軸，推出哈尤溪、神山瀑布、阿禮櫻花季等遊程，旅客參加遊程皆需專業導覽人員陪同。

通過培訓合格的專業導覽人員都是屏東觀光推廣的品牌大使，也肩負生態巡守及文化傳承等重任，是自然人文生態景觀區重要的靈魂人物，縣府未來也將持續辦理相關培訓輔導課程，鼓勵部落青年返鄉從事導覽工作，由在地人解說在地故事，達到兼顧發展工作機會、生態環境保護、文化傳承的目標。

屏縣府交旅處指出，此次培訓專業導覽人員皆為霧臺鄉部落族人，培訓內容包括部落文化歷史、生態環境調查監測、急救訓練、解說技巧等方面，經過至少72小時的長期培訓，且通過嚴格的考核，才可成為合格導覽人員。

導覽員劉美英說，上完課後更懂得將專業運用在導覽解說的時候，如何讓遊客知道這裡的環境跟文化，課程最大收益就是除了部落觀外、還有世界觀，未來會將環境永續概念，持續在部落傳成。