中國外交部4日例行記者會上，被問到商務部、海關總署在3日公告有關鎵、鍺相關物項實施出口管制，是否是針對多國對中國進行半導體設備出口限制的反制？對此，中國外交部發言人毛寧表示，可從商務部查閱公告了解，但大陸始終致力於維護全球產供鏈的安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。中國政府依法對相關物項實施出口管制是國際的通行做法，不針對任何特定的國家。

中國商務部及海關總署3日公告，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施從8月1日起實施。其中，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、砷化鎵等八類。鍺相關物項包括金屬鍺、磷鍺鋅等六類。

由於美國財長葉倫6日將訪華，中國選在此時發布出口禁令，時間點讓人深思。也有外媒日前披露，美方最快7月初頒布最新對中國的晶片禁令，意在限制AI科技發展，但禁令將等到葉倫返美後再宣布，此刻中方從半導體原料上掐緊產業喉嚨，反制意味甚濃。