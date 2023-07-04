台北市已在去年正式進入超高齡社會，預防慢性疾病變得越來越重要，根據台北市衛生局統計，今年符合B、C型肝炎篩檢民眾計70萬，上半年僅3成、21萬人完成篩檢。為了鼓勵民眾做檢查，衛生局攜手北市20大醫事團體，推廣3項慢性病防治活動，其中，符合成人預防保健服務及B、C型肝炎篩檢民眾完成篩檢，每月將抽出20名1000元禮券得主。

台北市衛生局4日舉辦記者會，宣布7月起「揪團做健檢，好禮獎不完」、「健康上上籤，作伙來解籤」及「健康大富翁活動」陸續開跑，台北市營養師公會、職能治療師公會等20大醫事公會也將協助推廣。

台北市副市長林奕華到場完成B、C型肝炎篩檢，並表示許多人不清楚可享有終身1次的免費B、C型肝炎篩檢，尤其民眾年紀超過40歲，患肝病風險越高，固定健檢變得非常重要，鼓勵民眾多運用免費資源，了解自身身體狀況。

衛生局健康管理科長林夢蕙表示，以往衛生局推廣篩檢只找邀請相關醫事公會協助，今年特別邀集20大醫事公會協助推廣，希望民眾踴躍參與慢性病防治活動，讓今年完成B、C型肝炎篩檢人數再新增12萬人次。

「揪團做健檢，好禮獎不完」活動即起至年底結束，對象為設籍台北市民眾， 40歲至64歲民眾到指定醫事機構完成「成人預防保健服務」或45歲至79歲、40歲至79歲原住民完成「B、C型肝炎篩檢」，到活動網站登錄個人資料可參加抽獎。衛生局表示，每月將抽出20名1000元禮券得主，如果是親友組團檢查，有機會獲得加碼團體獎。

8月1日起至9月30日，「健康上上籤，作伙來解籤」代謝風險評估活動開跑，設籍、居住、就業於台北市民眾或設立於台北市公司，在活動頁面上傳最近一次健檢資料並完成問答測驗，可獲得代謝症候群風險評估結果與改善建議，也有機會抽中3000元商品禮券。

「健康大富翁」積點挑戰賽自10月起至11月30日止，大台北生活圈民眾透過答題闖關累積健康積分，即能兌換不同類型好禮抽獎券，衛生局指出，本次活動獎品總價值超過35萬元，參與活動越多、中獎機會越大。