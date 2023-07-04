新北市免費補助潛勢戶每戶安裝1個（居住地以新北市為限）。（圖／新北消防局提供）

新北市消防局針對居家環境具一氧化碳中毒高危險潛勢戶，積極宣導並今年自7月1日起至10月21日止，推動加裝「一氧化碳警報器」，免費補助潛勢戶每戶安裝1個（居住地以新北市為限），惟低收或中低收入戶或獨居老人者將優先提前補助順序，符合資格之民眾可逕向當地消防分隊提出申請，預定補助戶。

消防局表示，一氧化碳中毒原因大多為燃氣熱水器裝置不當，造成空氣供應不足燃燒不完全所導致，嚴重者甚至造成死亡。常見致災態樣通常是屋外（RF式）熱水器錯誤安裝於室內或加裝窗戶之陽台。

消防局李清安局長強調一氧化碳無色、無味，具有毒性，為防範一氧化碳中毒案件發生，新北市強力宣導市民應正視燃氣熱水器「裝置安全」外，亦推廣加裝獨立式「一氧化碳警報器」，藉由該警報器之裝設能即時檢知住家內一氧化碳過量情形，以增加緊急應變處置時間。

新北市長侯友宜表示，若針對家中熱水器安裝有疑慮者，一定要儘快改善，新北市住宅密集度高，地狹人稠，一旦發生危險後果不堪設想。消防局提醒警報器僅能提供事先預警，不能防止一氧化碳產生的危害，應優先選擇並換裝正確型式熱水器（強制排氣型或電熱水器），且使用瓦斯爐具時應保持室內環境有兩方通風處，才能根本避免一氧化碳中毒事故的發生。