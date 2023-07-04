桃園市復興區公所在角板山遊客中心打造復興三好快閃銷售中心，本月7日將開幕。（呂筱蟬攝）

暑假是旅遊旺季，桃園市原鄉復興區擁有好山好水，復興區公所攜手在地食宿及伴手禮等旅遊產業業者，以好吃、好買、好玩為號召，透過評選推出「復興三好」整合性品牌商品，因應疫後市場復甦，在角板山遊客中心打造實體快閃銷售中心，期盼為業者打造宣傳平台，也讓遊客更便捷可一次性採買在地特色商品。

復興區公所表示，目前正值水蜜桃季，到山上的遊客越來越多，迎接這波疫情後觀光旅遊復甦，期盼用不同方式推廣桃園原鄉好吃、好玩的地方，將角板山遊客中心打造為期3個月的快閃銷售中心將在7月7日開幕，與在地產銷班合作，進駐推廣在地特色伴手禮或手工藝品等，期盼成為一個平台讓在地業者可以共同行銷。另一項創新則是今年的特色商品也會走線上團購模式，並主動出擊找尋企業或公司行號的福委會尋求合作，推廣採購復興三好禮品或是員工旅遊合作。

在7至9月期間，另將舉辦3場美食饗宴與好禮推廣活動，有廚藝教室、咖啡分享會、泰雅工藝DIY體驗外，還有蜜桃美食饗宴、復興祖靈盛宴、復興星空小米酒餐酒會等。體驗遊程則包含「泰好玩！山林戲水來復興」、「泰好客！山是我家秘境探險」、「泰好玩2日遊！與咖啡有約＆背包艇戲水」、「泰熱情！不醉不歸來個蹦蹦」及「泰野了！帶把獵刀玩復興」，相關活動資訊，可密切關注「復興三好」臉書粉絲專頁。