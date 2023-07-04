日本47歲男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）昔出演日劇《半澤直樹》因而走紅。然而，5月時他被經紀人發現與父母三人一同倒臥家中，母親當場身亡，父親送醫搶救不治，且因他有涉案嫌疑遭警方逮捕。對此，他的作品幾乎全部從串流平台下架，僅剩《半澤直樹》在播，而朝日電視台也對此回應了。

日前，傳出市川猿之助涉嫌加工輕生遭警方逮捕，當時其經紀公司表示會密切關注案情發展，不過由於該案件涉及其家人，因此在最終判決結果出來前，不會有任何回應。另外，日本放送協會NHK也宣布在付費串流平台下架市川猿之助出演過的8部作品，包含《龍馬傳》、《鎌倉殿的13人》等，而市川猿之助參演的電影《女王偵訊室THE FINAL》也將延後上映，目前僅剩《半澤直樹》在日本的串流平台上還能播出。

市川猿之助遭警方逮捕。(影片來自日テレNEWS YT，如被移除請見諒。)

相關消息也在日網上引發討論，有人認為「作品無罪」，更有位因此事件導致3部作品被下架的日本知名編劇三谷幸喜表示：「我的3部大河劇全部都被停播。我，沒有做錯什麼啊。」對此，綜合日媒報導，朝日電視台在記者會上也對作品下架的事件做出回應：「雖然這個案件尚未釐清，包括動機以及細節在內皆未弄清，但是該案件本身已涉及影響人的生命安全，因此判斷對於觀眾的影響極大而決定暫時停止播出。」

事實上，尚未播出的新作《女王偵訊室THE FINAL》是由女星天海祐希主演的電影，日前傳出要延期上映，且相關宣傳活動全數暫停時，就傳出有業內人士預估該片損失恐逾數億日圓，而綜合日媒報導，若無法上映的狀態持續，市川猿之助也要面對10億日圓(約新台幣2億元)製作成本以及其他損失的賠償金。

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