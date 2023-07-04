前AV導演圤智雨去年和藝人李妍瑾高調認愛，不過感情僅維持一個月就畫下句點，分手時男方還發長文爆料女方私下脫序行徑，分手過程不是很愉快，沒想到近日圤智雨在社群平台發文，表示大眾看到的李妍瑾是假的，還嗆對方「身為一個公眾人物，減個肥吧」。

圤智雨表示李妍瑾前幾天打電話找他，覺得之前分手文寫得太狠，「雖然她有打我，但明明沒有這麼重手」，要求圤智雨還她一個公道，他想了想決定重新介紹李妍瑾，「你們看到的李妍瑾，是假的，她其實是一個很脆弱的人，她總是會強調她有憂鬱症，事實上來講，她是一個容易孤單寂寞覺得冷的人，她需要很多的愛，她也是一個很倔強的人」，圤智雨透露之前說的話大概扣除50%是真實狀況。

圤智雨也建議對方「妳不服輸的個性工作上是好事，但是其他方面就不一定了，要了解妳不難，但說真的，如果下次妳要叫我幫妳做事情，不需要用妳慣用的手法我也會幫妳」，最後他直言希望對方能放下，「妳要的我給妳了，麻煩不要在那邊一直想哪個前男友對不起妳，然後身為一個公眾人物，減個肥吧」。

不過有人認為李妍瑾的身材剛剛好「我覺得她的肉感很完美呀～」，但圤智雨點出「藝人等於異於常人，所以基本上來講視覺動物本來就應該要瘦，因為在電視機前是會放大的，如果你去看了她的直播以後，你認為這是一個藝人該有的身材嗎？」

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