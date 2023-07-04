錢小豪（右）不收片酬，讓草爺直呼要以身相許。（粘耿豪攝）

草爺為全新單曲〈按部就班〉拍攝MV，邀請出道44年從未拍攝MV的港星錢小豪來台0片酬義氣演出，聽到外傳錢小豪片酬高達7位數港幣後，草爺坦言不知如何回報這份恩情，直言「我真的是要以身相許了。」

今年60歲的錢小豪相當敬業，為了保持體態，一天僅吃一餐，並為了避免吃飯後的腸胃不適，都是等到收工才吃飯。他這次將在台灣待到10日，接下來回橫店拍戲。他說，這次來台，因為台灣天氣潮濕悶熱，讓過去拍戲留下來的背部舊傷復發，好在泡過熱水，才舒緩身體狀況。

草爺說，4年前因為「紅心字會」的公益環島活動認識錢小豪，當時就很想邀請對方拍攝，「其實很怕被他拒絕，結果沒想到小豪哥聽完〈按部就班〉中，我最喜歡的歌詞『用力寫下的輝煌，不是為了鼓掌，是為了對的起自己的過往』後，小豪哥就一口答應演出。」

錢小豪說，參與公益環島後，就一直留意草爺，對他的善行十分欣賞，「他這幾年工作很努力，演戲入圍新人，工作再忙也持續參與紅心字會的活動，出錢出力，幫助了很多貧困的家庭」，表示無論如何都要相挺草爺。他也笑說，聽說草爺有意拍攝電影，他正好趁機打好關係，準備放長線釣大魚，之後再參與草爺的電影。

草爺砸7位數拍攝MV。（粘耿豪攝）

草爺透露〈按部就班〉MV斥資7位數製作，他對將來呈現的效果很有自信，絕對不會讓錢小豪失望，MV內容也一定會感動很多人，「雖然我平時的影片都是嘻嘻鬧鬧，但對於作品是有信心，會呈現最完美的一面給大家，希望到時候大家多看多聽多唱。」

〈按部就班〉MV劇情描述一個帶著女兒獨自生活的單親爸爸，因為一場意外，女兒成了植物人，父親獨力照顧女兒，希望將時空停留在父女倆，最美好的回憶點滴之間。錢小豪飾演父親角色，女兒一角則是找來有台版堀北真希的啦啦隊女神李若潼飾演，傳遞出在社會角落被遺忘的人們，即便艱困仍努力生活的一面。

草爺（左起）、李若潼、錢小豪。（粘耿豪攝）

李若潼則認為，這次的演出相當挑戰，畢竟是跟小豪哥這麼資深的前輩合作演父女，已經是很挑戰了，然後又是要演一個植物人的角色，更是困難，所以演出前有上網查了很多資料，也看過很多影片，發現在表演上是需要呈現出很多細節的。