時序已進入7月，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙子座、巨蟹座、處女座、水瓶座桃花爆棚有望收獲愛情，其中雙子座能在社交活動中認識心儀對象；巨蟹座需特別注意周圍異性，就能夠認識真誠又優質對象；處女座可主動追求比自己優秀的人能有好結果；水瓶座則是能與新認識異性擦出火花。

▍雙子座

雙子座在7月將迎接一段充滿心動和浪漫的感情經歷。本月可試著高調一些，有望在旅行、聚會或社交活動中遇到心儀的對象，並且不可宅在家中，需多出外遊走參加活動，有助於擴大社交圈，為愛情鋪路。

本月的桃花類型會與他們非常互補，雖然雙方各自在不同的領域發展，但好奇心會充滿莫名的吸引力。保留神秘感同時，可透過分享日常生活來加速曖昧期的發展進度。試著一起探索未知的領域，或一起經歷令人難忘的冒險。

▍巨蟹座

巨蟹座在7月會有點後知後覺，有可能會沒意識到近期桃花在慢慢綻放，身上散發出的溫暖和體貼將吸引周圍的人，尤其是異性，雖然對方沒有明講，但對你卻是十分有好感，有機會認識不少真誠又優質桃花，或有趣、才華的人。

本月其實有許多拓展社交圈的機會，也容易與之前不看好或平時不在意的人來電。另外，若因為懶惰，平時休假就是宅在家中，將會與戀愛擦肩而過。

▍處女座

處女座在7月桃花運爆棚，能吸引許多優質桃花，需保持開放心態，去認識和了解不同人。本月有望遇到良好對象，並展示出浪漫溫柔一面，對方的出現讓生活變得更好，心情也更加愉悅。

而此運對於大膽、有勇氣的處女座特別有利，嘗試主動追求比自己優秀的人將能獲得好結果，而在本月需做的就是心態開放，勇敢向心儀對象釋出好感並積極主動，有助於告白成功。

▍水瓶座

水瓶座在7月桃花滿天飛，可透過聚會或朋友介紹拓展交際圈，有望與新認識的異性擦出火花，對方有可能是靈魂伴侶，不只相處融洽，對未來人生方向將有共同目標。

有曖昧對象的朋友，可安排一場浪漫約會，一同體驗新鮮刺激活動，就能有更進一步的發展，並收穫滿滿的甜蜜和快樂，但需特別注意，曖昧之餘也要掌握分寸。