三五好友相聚吃火鍋，不過，把整隻青蛙丟下鍋，你敢吃嗎?知名火鍋業者7月限定推出「青蛙火鍋」，震撼畫面曝光後，立刻引發熱議、民眾接受度兩極。

整隻帶皮青蛙下鍋超震撼！民眾「驚人反應」：快吐了

繼先前有業者推出「酷斯拉鱷魚拉麵」、「大王具足蟲拉麵」後，千葉火鍋發揮創意，熱滾滾的火鍋裡，將整隻帶皮青蛙丟下鍋，涮一涮幾分鐘後起鍋，青蛙皮變成黑色，視覺畫面相當衝擊。

整隻帶皮青蛙丟下鍋，民眾接受度兩極。（業者提供）

不過，才推出沒多久，就有不少人自告奮勇挑戰。用餐民眾透露，「吃起來很像雞肉，口感比一般肉清爽、Q彈。」業者廖炎坤則表示，「青蛙肉連皮帶肉吃豐富膠原蛋白、味道鮮美，敢吃的客人會一直夾取」。

業者透露，「青蛙火鍋開賣首日，北部分店全被掃空」。（業者提供）

實際街訪民眾，有女大生看到青蛙下鍋畫面，嚇得立刻躲在男友後面，而男大生則說，「畫面很驚悚！我不太敢吃，但如果想嚇嚇別人可以帶他去。」一名來自雲林的上班族表示，「我敢吃！從小吃青蛙習慣了，旁邊的人視覺震撼會很高，因為身邊沒有朋友敢吃」。

女大生(圖左)見「整隻青蛙下鍋」畫面，立刻嚇到逃跑。（王紹羽拍攝）