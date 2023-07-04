民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出了「反對黑箱，不反服貿」的主張，除了引起外界熱議，也讓民進黨跳腳，他們昨（3）日更在臉書發文，稱服貿恐害台灣的外送員生活難過。對此，時常評論時事的醫師蘇偉碩怒嗆，民進黨臉書推出了一頁式詐騙廣告，「到底是誰推的？送他去警察局辦他個造謠詐騙啦！」

「誰推的服貿？」民進黨臉書昨發文指出，服貿的核心是開放兩岸服務業市場，若是開放，將對台灣經濟與勞工造成巨大傷害，以許多年輕人從事的外送業為例，在開放服貿後，大量陸資可以輕易進入台灣，設立外送平台。市場一競爭，外送人員的薪資就可能被剝削，大陸人力成本低，台灣的外送員將面臨低薪或失業的衝擊。

蘇偉碩今在臉書發文嘲諷，民進黨中央隆重推出了一頁式詐騙廣告。他痛批，除非民進黨政府準備同意開放大陸居民來台送外送，否則，台灣兩大外送平台的外送員都是本國籍的，「到底誰推的詐騙文啊？送！送他去警察局辦他個造謠詐騙啦！」

另外，藥師林士峰也揶揄，民進黨選舉有三寶，分別是：抹黑、抹紅、抹黃，並直言，如果民進黨真的那麼在意外送員的生活，就早就該立專法保護他們，而不是把相關議題拿來當作選戰炒作。