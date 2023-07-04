隨著車聯網、汽車智慧化的快速發展下，車輛上搭載著數百至數千種各式不同元件，使得汽車功能安全需求以及提供證據滿足功能安全目標的要求越來越高。ISO 26262是國際公認的汽 車功能安全標準，是供應商進入汽車供應鏈的基本門檻之一。範疇涵蓋汽車產業中電子元件及電子設備的產品完整生命週期，包括初期安全概念、系統開發、軟硬體開發、生產、營運、維修及報廢等各個階段貫穿產品整個生命週期。ASIL(Automotive Safety Integration Level，汽車安全完整性等級)是基於ISO 26262標準的分類系統，共有A、B、C、D 四個等級，等級越高，開發流程越嚴格。

和碩車用事業處總經理賴哲彥表示:「隨著電動車與智慧車的蓬勃發展，也創造出車廠與資通訊產業合作新趨勢，車電產業更是台灣科技大廠近年來積極發展的領域，和碩這幾年持續擴大車用布局，此次著重在車聯網、智慧座艙，到車身控制器的功能安全流程體系建立，順利取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL-D認證證書，代表和碩符合國際車廠的開發流程和管理體系，將全力強攻智慧車用供應鏈。後續也會和DEKRA德凱專家團隊緊密合作，持續落實 ISO 26262與ASPICE等國際標準要求，不斷提升產品的可靠性和安全性。」

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀表示:「隨著人工智慧、物聯網及5G應用的蓬勃發展，台灣產業有很好的基礎可以切入車用供應鏈，所以越來越多的廠商導入國際標準以符合車廠的開發需求，例如在設計與開發階段就先導入ISO 26262流程認證，確保公司在開發過程中皆能符合汽車產品功能安全所需要的完整性等級，因此也就可大幅降低失效風險並節省開發的時 間、資源與成本。」參與此次ISO26262專案的和碩團隊與證書合影。

DEKRA德凱是歐盟相關政府機構(例如，德國交通部 KBA)認可的全球知名測試和認證服務機構，DEKRA德凱團隊專家可以為OEM車廠、Tier1/Tier2 供應商、其它技術服務商等提 供整合式的服務，協助導入ISO 26262/ISO 21434/Automotive SPICE/Cyber-Security流程，並提供培訓、差距分析、測試、認證等整合服務方案，高效的通過各項國際標準與流程認證，取得打入車用供應鏈的通關門票。

頒證儀式上由和碩車用事業處總經理賴哲彥代表接受DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀所頒發的ISO 26262證書，同時出席的還有和碩車用事業處研發處長許博清、林鎮賢，與負責此次認證專案的德凱台灣全球功能安全/網路安全經理黃浩鈿等雙方代表，在現場一同見證了這 一重要時刻。