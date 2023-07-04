匯豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「匯豐銀行在台經營近40年，我們運用匯豐集團的全球優勢，不斷引進市場上最優秀的人才，致力推出最先進的金融產品與服務，持續深化客戶關係，並滿足客戶不同的財務需求。近幾年因新冠肺炎疫情、美國連續升息，及地緣政治因素等不確定性，台灣的金融環境競爭極為激烈；但匯豐銀行仍能引領業界，展現亮眼營運績效，持續獲得國內外獨立機構頒發的獎項，實屬不易，這是台灣全體同仁努力的成果！」

匯豐銀行在台灣的發展，於2022年邁入全新里程碑，成為台灣獲利最高的外商銀行。此外，2022年5月，匯豐(台灣)總行喬遷至台北101大樓；同年12月，於台北旗艦分行成立匯豐銀行全台首座頂級的「財富管理中心」，在在展現台灣是匯豐在亞洲的重點發展市場之一，更是匯豐對台灣客戶兌現長期承諾的有力證明。

匯豐是台灣唯一擁有全球化布局的大型國際性銀行，多年來持續投資在發展台灣的人才、平台、產品與數位服務能力。在財富管理與個人金融業務方面，匯集全球專家團隊的投資分析，引進豐富多元的投資產品，為客戶量身訂做財富管理規劃；匯豐(台灣)的環球私人銀行更能為高資產客戶提供一站式的資產傳承與國際化的金融理財服務。在企業與工商金融業務上，協助客戶進行財務規畫、永續發展轉型、聯貸或是保管業務。