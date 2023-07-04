屏東自來水出現白濁氣泡，水公司表示，是加壓後的正常現象。（水公司提供）

屏東偶有民眾反映自來水剛流出時呈現白濁氣泡，靜置後變澄清現象，自來水公司表示，此現象與汽水、氣泡水原理相同，為氣體於高壓下溶解於液體，待壓力恢復常壓時產生氣泡，隨即釋放至大氣空氣中消失。

自來水輸送須經加壓設備加壓才能送達後端用戶使用，加壓過程空氣溶解於水中，當打開水龍頭取水時，因恢復常壓使空氣於水中產生細微氣泡，形成短暫白濁現象，只須靜置短暫時間，待水中空氣完全釋放後即可恢復澄清，並不會影響水質。

台水公司屏東區處表示，台水公司為滿足屏東縣各地鄉親用水，除供水平地、市區外，也透過延管工程於偏遠地區埋設自來水管以提高自來水普及率。

因部份供水區須克服地形與重力因素，需透過幫浦加壓將自來水送至地勢高處或較偏遠地區，因此在管壓較大用水區域便容易產生白濁氣泡現象，純為加壓導致空氣混入水中所致，屬正常現象，安全無虞，籲請民眾安心使用。