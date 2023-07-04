電競選手出身的人氣網紅Toyz（劉偉健）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」前世界冠軍，他與港商鍾培生槓上，兩人「拳上2023終於之戰」明（5日）將在台北小巨蛋開打，一決勝負。今（4日）主辦舉行賽前記者會，在過磅環節時鍾培生當眾對Toyz偷襲甩巴掌，馬上有肢體衝突，場面混亂；事後Toyz曬出鍾培生給的律師函，不屑地說「打個巴掌都沒力」。

「拳上2023終於之戰」將在明日開打，最受外界矚目的無疑是Toyz與鍾培生的恩怨，而今日賽前記者會上，明日出賽的所有選手都現身過磅、確認量級；在鍾培生與Toyz過磅後，鍾培生竟當眾朝Toyz甩巴掌，還出手推擠Toyz，兩人差點打起來，所幸工作人員上前阻攔，才沒讓場面更混亂。

鍾培生在賽前記者會上對Toyz偷襲甩巴掌。（圖／摘自鍇睿行銷Carry Live YouTube）

據《ETtoday》報導，Toyz在記者會後透露，當下很不爽，還嗆鍾培生要動手就大力點；另外，鍾培生則表達對Toyz的不滿，嚴肅稱「沒人可以詆毀我家人」。

而Toyz本人也透過限時動態發聲，曬出一張今（4日）收到的律師函，當事人正是鍾培生，讓他看出對方無所不用其極試圖影響他的心態，更表示「打個巴掌都沒力，明天就沒有人幫你擋了」。