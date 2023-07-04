金湖市區街道較為狹窄，加上很多駕駛貪圖方便「臨停」購物，常造成交通大阻塞。（圖／金門縣政府提供）

金湖鎮為金門重點鄉鎮，市區商貿活絡，加上經濟發展，民眾車輛持有數爆增，衍生違規停車亂象及停車場週轉率低等問題。為改善市區停車窘境，經金湖鎮地方鄉賢及金湖鎮公所溝通協調，向縣府提案建議包含林森路、新市里籃球場及市場旁、台灣銀行前停車空間，將自9月份起啟動收費。不過卻有民眾嘲諷「街上亂停就好啦，反正現在也沒人管」，令人哭笑不得。

據了解，金門縣議會今年5月4日定期會縣政總質詢，有議員提出「五鄉鎮重點鬧區路外及路邊停車場應同步實施收費」，以有效提高周轉，紓解停車問題。而縣府先前為改善金城市區路邊停車問題，避免特定車輛長期佔用，影響民眾停車權益，於2011年9月即啟動路邊停車收費，實施至今，除有效提高停車週轉率，亦增進道路交通順暢及安全。因此，縣府為改善金湖市區停車問題，響應地方需求，近期將著手研議納入停車收費範圍，期透過使用者付費機制，增加停車便利性，並讓整體停車空間做最有效率使用。

縣府指出，金湖鎮公所建議收費之停車場域包含林森路、新市里籃球場及市場旁、台灣銀行前停車場，後續將優先實施收費，未來亦將再視整體停車供需狀況，檢討擴增範圍之需求，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境與市容觀瞻。

很多居民表示，「使用者付費」是非常好的政策，因為要付錢，合法停車格就不會被占用太久，或被當成「私有停車格」一停就一整天，臨時有需要停車的民眾就比較好找到車位停車。

不過因為金湖市區街道較為狹窄，加上很多駕駛貪圖方便「臨停」購物，每每造成交通大阻塞，就有民眾譏稱，「現在的金湖市區有需要停車格嗎？」、「新市每條街道都是停車場吧？」、「停街上就好反正沒人管」等嘲諷字句，期望相關單位正視問題，還給金湖市區通暢的街道。