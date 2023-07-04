IC封測業矽格(6257)6月營收13.05億元，創今年新高，月增7.78%，營收2連揚；第二季營收亦季增2.72%。矽格表示，部分產品線已開始放量且設備使用率達到80%，如網通晶片、伺服器、高速運算晶片持續回升，手機晶片設備使用率也觸底反彈。在整體反映客戶下單量逐漸回升，但市場變化因素仍在，仍須繼續關注下半年全球經濟走勢。