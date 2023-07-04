矽格自結2023年6月合併營業收入為新台幣13.05億元，月增7.78%、年減25.61%，創下今年新高水準；今年第二季營收37.15億元，年減27.90%、季增2.72%；今年上半年營收為73.32億元，年減24.98%。
矽格表示，近兩個月營收持續上揚，部分產品線已開始放量且設備使用率達到80%。例如客戶的網通晶片(WiFi)、伺服器及高速運算晶片(HPC)持續回升。手機晶片設備使用率也觸底反彈。整體反映客戶下單量逐漸回升。惟市場變化因素仍在，仍須繼續關注下半年全球經濟走勢。
IC封測業矽格(6257)6月營收13.05億元，創今年新高，月增7.78%，營收2連揚；第二季營收亦季增2.72%。矽格表示，部分產品線已開始放量且設備使用率達到80%，如網通晶片、伺服器、高速運算晶片持續回升，手機晶片設備使用率也觸底反彈。在整體反映客戶下單量逐漸回升，但市場變化因素仍在，仍須繼續關注下半年全球經濟走勢。
矽格自結2023年6月合併營業收入為新台幣13.05億元，月增7.78%、年減25.61%，創下今年新高水準；今年第二季營收37.15億元，年減27.90%、季增2.72%；今年上半年營收為73.32億元，年減24.98%。
矽格表示，近兩個月營收持續上揚，部分產品線已開始放量且設備使用率達到80%。例如客戶的網通晶片(WiFi)、伺服器及高速運算晶片(HPC)持續回升。手機晶片設備使用率也觸底反彈。整體反映客戶下單量逐漸回升。惟市場變化因素仍在，仍須繼續關注下半年全球經濟走勢。
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