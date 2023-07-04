臺灣最高等級身障桌球國際賽事「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」今日在新北市政府舉辦賽事啟動記者會，由新北市長侯友宜、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、中華隊領隊洪佳君議員及中華隊堅強陣容陳柏諺、蘇晉賢、程銘志、田曉雯、林姿妤等好手，一同宣告賽事啟動，歡迎民眾在7/16至7/19踴躍進場到板樹體育館為各國選手加油。

新北市長侯友宜表示，「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」可謂是10月亞洲帕拉運動會的前哨站，這次比賽將有16個國家、230位菁英身障桌球好手及隊職員來臺，在樹林體育園區內的板樹體育館同場競技。樹林體育園區是新北市首座無障礙共融體育園區，完善友善的無障礙運動空間，還有新北市首座「身障健身房」，也是全國最大的手搖車營運中心，希望遠道而來的各國好手，除了盡情的投入比賽，也能到園區內體驗無障礙運動設施，感受友善、安全的比賽環境，同時適逢暑假更歡迎民眾攜家帶眷踴躍進場欣賞國際級賽事為各國選手加油。

中華帕拉林匹克總會長穆閩珠說，「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」是臺灣最高等級的身障桌球國際賽事，也是國內選手取得國際分級卡及提升世界排名的最重要比賽。今天記者會現場邀集5名中華隊菁英球星，包含剛取得2024巴黎帕奧參賽權的新北市好手陳柏諺；2022年泰國帕拉桌球公開賽TT10級男單金牌的新北市好手蘇晉賢，以及男單TT5級世界排名第3的程銘志，還有強強聯手，在今年義大利帕拉桌球公開賽勇奪TT10級女雙金牌的田曉雯與林姿妤等，組成46人菁英團隊，為賽事增添亮點，準備鎮守主場榮耀，迎接來自各國菁英選手的挑戰。

剛取得2024巴黎帕奧參賽權的新北市好手陳柏諺，目前亞洲排名第4、世界排名第10，是臺灣身障桌球亮眼的新星，幼時因為跌倒導致學習障礙的柏諺，小學時跟著姊姊一起愛上桌球，但因為學習及情緒障礙，使得柏諺在一般桌球訓練的路上走得辛苦。進入海山中學（國中部）體育班後，經正規的桌球訓練，和魏君達教練建立深厚的信任關係，逐漸在全中運團體賽取得成績，但一般學習的適應困難仍讓柏諺進步停滯，除了參加團體賽、雙打之外，始終沒有機會成為個人單打的選手，後來魏教練發現柏諺在智能發展上需要協助，於是轉介特殊教育與身障運動的資源介入，取得身障選手資格，也讓柏諺在選手生涯發展有了新契機，以個人單打參加國內外各類身障運動賽事，但也因為在一般選手與身障選手的雙棲身份下，不同的同儕壓力讓他經常需要克服心魔，今年6月在法國舉辦的virtus世界運動會，柏諺在賽場上就曾因為過度緊張，而手感失準，且因為情緒反應無法專心在賽場上，經過魏教練提醒，把專注度提升重新找訓練時的手感，最後連下三局，順利進入四強後一舉奪金，取得2024巴黎帕奧門票。

體育處補充，「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」除了獲體育署大力支持，也要感謝新北市綠色能源產業聯盟、愛爾麗集團、億光電子與億光文化基金會等積極相挺，充分展現企業善盡社會責任的完美典範；其中，愛爾麗集團董事長常如山是中華帕拉林匹克總會的公益親善大使，長期支持帕總活動，而億光電子不僅贊助賽事，同時也贊助選手所需資源，東京帕奧銅牌的田曉雯與新北市好手蘇晉賢，兩人目前都在億光電子工作，億光文化基金會簡文秀教授更是長期關懷弱勢，以身作則默默付出。

此外，賽事的成功舉辦，少不了志工的用心付出，「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」的志工招募，獲得長期耕耘帕拉運動的文化大學全力相挺，文化大學不僅栽培出色的帕拉運動員與教練，更在校長王子奇大力推動下，整合來自體育學院與外語學院，派出近百位志工，不但要讓賽事順利舉行，更希望前來參賽的國外選手賓至如歸，歡迎民眾在7/16至7/19一起到板樹體育館給予中華隊最大的熱情支持，也為各國選手加油。