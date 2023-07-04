台北市演藝工會理事長曹雨婷希望藉由舉辦「IFTCCCS 國際影視內容文創高峰會」，促進台韓影視編導交流。（台北市演藝工會提供）

韓國影視產業蓬勃發展、異軍突起，已成為世界IP產業經典神話，台灣影視產業近年面臨脫胎轉型的關鍵時刻，台北市電影電視演藝業職業工會（台北市演藝工會），將於7月26、27、28日為期3天，舉辦「IFTCCCS 國際影視內容文創高峰會」，邀請韓國釜山國際電影節資深編導團隊、台灣金馬獎導演及擁有50年資歷專業影評人齊聚一堂，免費開放給入選的與會者，針對「韓國企劃影視劇的心法」、「電影電視創意拍攝的手法」，「擴散編劇靈感來源」及如何帶動觀眾進入故事世界裡等議題，進行深度交流與互動。

主辦單位台北市電影電視演藝業職業工會（台北市演藝工會）理事長曹雨婷指出，台灣的影視產業擁有紮實的基礎，累積多年影視製作的經驗，面臨目前的發展困境，的確需要外來經驗的引導與激勵，因此特別邀請韓國釜山國際電影節三位資深編導，前來與台灣影視先進們交流互動，主辦方將全程安排韓文同步口譯，化解語言的隔閡，提供互動的良善空間，期望對台灣影視界的深蹲彈跳有所助益，踏出風華回歸的第一步。

協辦單位鳳凰藝能總經理趙善意表示，影視環境的創意多元與產製動能，對演藝人員與影視工作人員的發展，至關重要，期待台韓影視編導的交流，將有助於創作環境的升級與蛻變，提供演藝人員更多的舞台與表演的挑戰，躍升更新的迭代進階機會。本次一連3天的高峰會，希望更多關心台灣影視發展的前輩與新秀，共同參與。

參與高峰會講座的五位台韓講師包括趙元熙（釜山國際電影節BIFF藝術導演＆營運委員／導演／編劇）、李祐寧（金馬獎 資深電影導演／製片人／編劇／教授）、梁良（50年資深影評人／58屆亞太影展執行評審委員／編劇／作者）、金旼京（導演／編劇）、金青水（製作人／編劇／作者）。並邀請朱延平導演、金國釗導演、蔡國榮編劇擔任指導委員。