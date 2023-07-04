京城銀（股票代碼：2809）今日公告2023年6月自結稅前損益9.25億元，稅前每股盈餘（EPS）0.83元，年增達1760.0％。累計2023年1至6月稅前獲利達28.93億元，稅前每股盈餘（EPS）2.60元，稅後EPS2.12元。

美聯準會在6月暫停升息，這是15個月以來的首次。京城銀表示，雖然暫停升息符合市場預期，但通膨率仍然居高不下，歐美國家在貨幣政策方面持續採取升息或再次啟動升息等措施已不再意外。另一方面，由於高利率下資金緊縮的環境，一些國家基於出口壓力的考量，採取了降息或寬鬆的貨幣政策，而我國央行仍然維持緊縮的貨幣政策基調。京城銀行在關注整體環境變化的同時，持續確保利息和手續費收入的穩定和資金成本的控管。

截至2023年6月底，京城銀行的獲利表現較去年同期大幅增長，主要來自投資收益的增加。資產品質方面，逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為8634.35％，全體放款覆蓋率為1.50％，呈現出色的表現。

為提供客戶更友善、便利、優惠的全面性金融服務，京城銀行與子公司京城證券推出「台、外幣數位帳戶與證券戶」三開戶一站式服務，讓客戶便利省時之餘，更享證券電子下單手續費優惠及數位帳戶的活儲利率，以實際的行動陪伴客戶財富成長踏實前行。